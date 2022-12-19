Женщину из Сарапула осудили за удар ножом в живот мужа

Женщина признала свою вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Сарапуле осудили 26-летнюю местную жительницу. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, ее судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему мужу.

В мае этого года пьяные супруги повздорили. Женщина схватилась за нож и ударила мужа в живот. Мужчина осмотрел рану и сказал, что ничего страшного не произошло. Супруга дала ему полотенце и он обмотал его вокруг раны, чтобы остановить кровь. На следующий день женщина ушла на работу, а мужчина остался дома. После обеда он позвонил ей и сказал, что кровь продолжает идти и он не знает, как ее остановить. Врачам потерпевший сказал, что получил рану он подростков на улице. Но в полиции все же рассказал правду.

Во время судебного заседания женщина полностью признала вину. Суд приговорил ее к условному лишению свободы на 2 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Больше 900 жителей Удмуртии страдают от приобретенных на рабочем месте заболеваний

Один человек погиб в столкновении двух легковушек с грузовиком в Удмуртии

Пожар в жилом доме в деревне Удмуртии произошел из-за короткого замыкания электропроводки