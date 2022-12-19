Специалисты рассказали жителям Удмуртии, как не купить контрафактный алкоголь в праздники

Покупать алкоголь нужно только в легальных магазинах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какая же встреча Нового года без бокала шампанского под бой курантов? Но и здесь есть свои «подводные камни». Директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз и председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в своей беседе с RT поделились советами, как не купить к празднику контрафактный алкоголь.

Прежде всего нужно обращать внимание на то, где вы покупаете спиртное. За покупками стоит ходить лишь в легальные магазины.

«Там нет контрафакта, нелегальной или фальшивой продукции, поскольку работает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), которая обеспечивает качество и безопасность продукции», – пояснил Дробиз.

Поэтому покупая спиртные напитки через интернет или в сомнительных магазинах можно нарваться на опасную для жизни и здоровья человека подделку. Часто происходят такие случаи, когда покупатель видит оригинальную бутылку с оригинальной этикеткой и даже маркой, которая подтверждает легальность напитка, но в итоге оказывается с контрафактом в руках. Дело в том, что такие бутылки закупают бутлегеры и наливают в них сомнительного качества алкоголь.

«Дело только за колпачком, а это можно сделать в домашних условиях, поэтому такие вещи очень опасны», – рассказал Шапкин.

Цены на такие напитки могут достигать тысячи рублей. Поэтому порой лучше заплатить больше, но купить качественный продукт. Ведь в лицензированном магазине кассир должен считать специальную марку сканером.

«После этого пробить бутылку на кассе, и в этот момент в системе ЕГАИС, которая учитывает все спиртное на территории России, она гасится, то есть повторно легально продать её не получится», – объяснил председатель Нацсоюза защиты прав потребителей.

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