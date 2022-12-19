Почти 700 тысяч рублей украли мошенники у пожилой женщины из Удмуртии под предлогом получения дохода от инвестиций

Мошенник представился брокером Фото: Амир Закиров

В удмуртском поселке Игра 64-летняя местная жительница стала жертвой телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В одной из соцсетей женщина увидела объявление о заработке через инвестиции и прошла по ссылке. Она оставила свои данные и на следующий день ей позвонил неизвестный. Он представился брокером и убедил женщину перевести деньги на указанные счета. За неделю она перевела мошенникам 693 тысячи рублей. Но когда потерпевшая захотела вывести деньги, «брокер» перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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