Гороскоп на день: 20 декабря Овнам не стоит много тратить, а Ракам нужно проявлять свои эмоции

Ваше будущее только в ваших руках Фото: Амир Закиров

Астролог из Ижевска составил на 20 декабря прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Хороший день, чтобы исполнить все то, о чем вы так долго мечтали. Не откладывайте жизнь и свои желания на потом, живите здесь и сейчас. Но будьте благоразумны в тратах, иначе останетесь у разбитого корыта.

Телец

Не стоит обращать внимание на критику, особенно от людей, которые не компетентны. Будьте благоразумнее, не отвечайте ударом на удар. Спокойствие и терпение – вот то, что вам пригодится в этот день.

Близнецы

Вас будет тянуть на что-то не совсем приличное. Стоит сдерживать порывы, иначе ваша репутация может пошатнуться. Не мешайте в одну кучу личное и работу. И не забывайте о тех, кто действительно верит в вас.

Рак

Пусть эмоции выходят наружу. Поверьте, это не слабость, именно в этом ваша сила. Присмотритесь к коллегам, возможно рядом тот, кого вы так долго искали.

Лев

Не стоит обращать внимание на то, что вы действительно не можете изменить. Пока лучше плыть по течению и ловить от этого кайф. Даже если на пути ждут провокации и нездоровое желание вас подчинить.

Дева

Похоже, вам срочно нужно менять свое окружение и обстановку. Иначе вы совсем скиснете в своем болоте из дел и обязанностей. Токсичные люди, которые капают вам на мозги, должны срочно уйти из вашей жизни.

Весы

Ваша спокойная жизнь может измениться буквально за пару минут. Не стоит расстраиваться и впадать в нервозность. Лучше наслаждайтесь новыми ощущениями и направляйте энергию на созидание.

Скорпион

Самое время для отдыха. Отложите уже, наконец, свои дела, поверьте они не вся ваша жизнь. Мужчины окажутся в центре событий, иногда не очень приятных. А вот женщины-Скорпионы будут наслаждаться тем, что они пока в тени.

Стрелец

Не проводите все время на работе. За ее пределами есть много интересного. Уделите внимание своей семье, близким и друзьям. Они по вам уже очень соскучились.

Козерог

Неожиданность в принятии решений – это то, что сейчас вам пригодится. Перестаньте мыслить только фактами, подключите эмоции и интуицию. Поверьте, станет действительно лучше. И, пожалуйста, не обращайте в этот день внимания на бытовые мелочи.

Водолей

Удача будет сопровождать вас там, где творчество. Уделите внимание именно этим сферам вашей деятельности. К концу дня вероятны небольшие, но приятные денежные сюрпризы. Не стоит накалять обстановку с партнерами.

Рыбы

Ваша энергия бьет через край, вы способны изменить мир вокруг. Но лучше начать именно с себя и направить ее на свои увлечения. Те, кто рядом, поймут и оценят все ваши внезапные порывы.

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