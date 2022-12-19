18-сантиметровую кисту яичника удалили врачи ГКБ №6 в Ижевске

Пациентке 45 лет. Фото: ГКБ №6 @gkb_6

На прошлой неделе врачи ГКБ №6 в Ижевске удалили 18-сантиметровую кисту правого яичника. Об этом сообщает пресс-служба больницы ВКонтакте.

45-летняя пациентка запустила новообразование. Врачи говорят, что такое часто происходит именно у женщин потому что они до последнего откладывают профилактические осмотры.

Врачи гинекологического отделения ГКБ №6 выполняли операцию лапароскопическим методом, т.е. не прибегая к разрезам. Сейчас женщину уже выписали. Ее состояние назвали удовлетворительным. Послеоперационный период протекает без осложнений.

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