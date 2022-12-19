Водитель Лады насмерть сбил мужчину под Ижевском

Проводится проверка. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД
17 декабря, примерно в 17:00 в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД Удмуртии.
Дорожная авария случилась на 152 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». 51-летний водитель за рулем Лады Ларгус сбил 39-летнего пешехода. Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход умер. По факту происшествия проводится проверка.
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