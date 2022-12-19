В Сарапуле запустили систему безналичной оплаты проезда

Основными видами оплаты проезда в транспорте Сарапула на сегодняшний день являются устаревшие проездные билеты, и уже привычный для всех бесконтактный способ оплаты банковскими картами, однако, из-за проблем со связью оплата не всегда проходит вовремя. Решение данной проблемы для горожан и перевозчиков предложил Сбер.

ИП Караваева Ю.И. стал одним из первых муниципальным перевозчиком в городе, где была реализована бескондукторная билетная система с разными видами оплат: банковской картой или наличными. Всего в парке перевозчика - 27 автобусов, маршруты которых охватывают весь город. За первые три недели работы сервисом бесконтактной оплаты воспользовалось более 165 тысяч пассажиров.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

- Наш сервис - хороший пример совместного решения задач органами власти и бизнесом. Если ранее мы использовали обычный банковский эквайринг на общественном транспорте, то совместно со СберТройкой будем реализовывать механизм транспортного процессинга. Мы уже ввели сервис в работу одного из перевозчиков в городе Сарапул, которое заменит устаревшие терминалы. Сбер заинтересован в развитии и цифровизации городского транспорта во всей республике, а также в предоставлении новой удобной бесконтактной услуги для пассажиров.