Организацию «НОВА EXP» в Удмуртии оштрафовали на 1 млн рублей за взятку

Руководитель ООО дал взятку в размере 261 тыс. рублей Фото: Константин ИВШИН

После проверки прокуратуры организацию ООО «НОВА EXP» оштрафовали на 1 млн рублей за коррупцию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 2016 по 2018 гг. руководитель ООО «НОВА EXP» дал взятку сотруднику другой коммерческой организации в размере 261 тыс. рублей. Он дал деньги за способствование заключению договоров на монтаж и обслуживание систем безопасности.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». В результате организацию оштрафовали на 1 млн рублей.

Ранее взяткодателя осудили по статье «Дача взятки в крупном размере».

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