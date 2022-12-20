17 809 случаев ОРВИ подтвердили у жителей Удмуртии за последнюю неделю

Больше всего болеют дети Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Во время минувшей недели в Удмуртии подтвердили 17 809 случаев заболевания ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора республики.

Это на более чем 2 тысячи заболевших больше, чем на прошлой неделе. Таким образом заболеваемость выросла на 13%.

Среди заболевших зарегистрировали 11 529 детей младше 14 лет. Это пациентов. Больше всего болеют в столице Удмуртии. В Ижевске заболело 9 318 горожан. Это 52% от общего количества больных.

Среднереспубликанские показатели заболеваемости превысили в таких городах, как Ижевск, Глазов и Воткинск, а также в следующий районах: Воткинский, Игринский, Камбарский, Малопургинский, Увинский и Юкаменский.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Попавшая под санкции ЕС депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова назвала это событие «почетной грамотой от Евросоюза»

Женщина провалилась в люк на улице Удмуртской в Ижевске

Погода в Ижевске на день: 20 декабря в городе небольшой снег и до -17°С