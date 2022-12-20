Более 25 тысяч жителей Удмуртии записались на прием к врачу через новые сервисы самозаписи

3 914 жителям региона удалось записаться на прием через региональный портал самозаписи Фото: Мария Бакланова

С 12 по 18 декабря записаться на прием через электронные сервисы самозаписи удалось 25 062 жителям Удмуртии. Об этом сообщает вице-премьер правительства региона Эльвира Пинчук в своих соцсетях.

Больше всего люди записывались через Госуслуги. Этим сервисом воспользовались 21 148 человек. Эти результаты в 2,2 раза превышают числа прошлой недели. Также 3 914 жителям региона удалось записаться на прием через региональный портал самозаписи.

Напомним, что об отказе сотрудничества больниц с порталом самозаписи IGIS стало известно в начале декабря. Тогда глава региона Александр Бречалов и Минздрав Удмуртии прокомментировали это событие и назвали причины. 12 декабря на смену IGIS пришел новый Региональный портал медицинских услуг. Ранее «Комсомолка» писала о подробной инструкции пользования этим сервисом.

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