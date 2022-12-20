Бывшего бухгалтера МВД в Удмуртии осудили за кражу денег из бюджета

Экс-бухгалтер признала свою вину
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске осудили экс-бухгалтера МВД России. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, ее обвиняли в краже денег.
Женщина украла 3,7 млн рублей с расчетного счета МВД России на особо важных и режимных объектах региона. Эти деньги предназначались для выплат премиальных. Чтобы организовать махинации, она вносила ложные сведения в бухгалтерские документы.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, данный факт был выявлен в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по республике и регионального управления ФСБ России. Бухгалтера уволили из органов внутренних дел.
Свою вину женщина признала. Суд приговорил ее к условному сроку лишения свободы на 3 года.
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