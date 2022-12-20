Два человека скончались в ДТП под Ижевском

Водитель легковушки выехал на встречку. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

20 декабря примерно 8:30 в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД.

Дорожная авария случилась на 5 километре дороги «Завьялово- Гольяны». 44-летний водитель автомобиля Лады Гранты не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он врезался в Газель.

В результате ДТП водитель Лады и его женщина-пассажир скончались. Личность погибшей не установлена. Водитель Газели получил травмы.

Водитель Газели получил травмы. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

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