Мужчина из Ижевска из-за ревности убил свою сожительницу

Мужчину осудили на 8 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске осудили 35-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчину судили по статье «Убийство». В ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года ижевчанин праздновал Новый год у себя дома вместе с 37-летней сожительницей. Выпив, мужчина начал скандалить. Он приревновал женщину. В результате он несколько раз ударил ее руками, ногами и деревянным предметом. Из-за полученных повреждений потерпевшая скончалась.

Суд отправил мужчину в исправительную колонию строгого режима на 8 лет.

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