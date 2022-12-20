Глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил в регион пострадавший от западных санкций бизнес

Удмуртия открыта для сотрудничества. Фото: скриншот из прямого эфира

В Ходе ежегодного доклада «О положении в республике» глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил в регион владельцев бизнеса, которые оказались «не у дел» из-за санкций запада.

Бречалов подчеркнул, что несмотря на санкции США и ЕС, Удмуртия продолжает развиваться и не стоит на месте. Мы продолжаем реализовывать нацпроектов и государственных программ.

«Призываю всех вас: давайте использовать вызовы и возможности. У нас 300 тысяч квадратных метров площадей для ведения бизнеса и создания промышленных предприятий. Мы открыты для сотрудничества даже с теми, кто оказался не у дел из-за решений США и Евросоюза. Перевозите бизнес к нам, у нас есть не только где перезимовать, но и развивать свои компании», – сказал Бречалов.

Глава также отметил, что власти уделят максимальное внимание развитию экономики в Удмуртии. А также займутся созданием новых рабочих мест.

Напомним, что глава также отчитался о судьбе мобилизованных из Удмуртии – недавно произошла передислокация. В скором времени Бречалов планирует навестить наших бойцов. Также Бречалов поручил удвоить налоговые поступления от малого и среднего бизнеса в бюджет региона к 2024 году и заняться воспитанием патриотизма в школах.

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