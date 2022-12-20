Гороскоп на день: 21 декабря Рыбам предстоит взглянуть на мир под иным углом, а Водолеям – поверить в себя

В самые темные ночи звезды сияют ярче Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Вы под надежной защитой. Любые ваши дела и планы будут исполнены. Но не переоценивайте свои силы. Прежде чем рискнуть, задайтесь вопросом: «Готов ли я взлететь?» Сиюминутное счастье может остаться с вами сильной головной болью.

ТЕЛЕЦ

Жизнь подкинет не самое приятное испытание. Будьте готовы к тому, что иллюзии, которыми вы ранее себя окружили, падут под гнетом реальности. Ищите чудо в мгновениях.

БЛИЗНЕЦЫ

О финансовой стороне жизни не придется беспокоиться. Однако вас не покинет ощущение того, что вам не хватает какой-то крохотной детали для полного счастья. Может быть, пора завести маленького пушистого друга?

РАК

Пора прекратить загонять себя в рамки. Звезды подарят вам замечательную возможность не просто расслабиться, но и проявить себя. Не стойте в стороне. Пора начинать жить.

ЛЕВ

Поражение на личном фронте, обиды и гнев как на себя, так и на вашего партнера станут трамплином для того, чтобы разобраться в своем внутреннем мире. Действуйте. Судьба подскажет вам правильный путь.

ДЕВА

Мистические события окружают вас незримым маревом. Очень скоро мир изменится, а удача придет в руки. Используйте эту возможность, чтобы исполнить мечту.

ВЕСЫ

Презентуя подарки, не просите ничего взамен. Ваша искренняя и безвозмездная помощь не останется незамеченной. Нужно просто подождать, чтобы увидеть истинный результат своих действий.

СКОРПИОН

Не торопите события. Сейчас у вас нет сил влиять на их ход. Постарайтесь плыть по течению. Находясь в потоке, вы не должны будете волноваться по пустякам.

СТРЕЛЕЦ

Внутренняя слабость рискует выйти на свободу. Звезды советуют не бояться этого. Рядом с вами есть люди, которые поймут ваши волнения и поделятся мудрым советом.

КОЗЕРОГ

Побег следом за мечтой – довольно опрометчивое решение. Если вы желаете воплотить фантазии в реальность, возьмите контроль над окружающей вас реальностью в свои руки.

ВОДОЛЕЙ

Жизнь не будет милосердной и может подорвать вашу веру в себя. Не бойтесь смотреть назад. Опыт прошлого поможет устоять на ногах. У вас достаточно сил, чтобы справиться с насущными проблемами.

РЫБЫ

Вселенная поставит перед вами задачу, ответ на которую найти будет непросто. Не бойтесь обращаться за советом. Члены вашей семьи готовы поделиться жизненным опытом и помочь взглянуть на картину в целом, чтобы выбрать правильное решение.

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