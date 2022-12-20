Врач рассказал жителям Удмуртии как гирлянды могут повлиять на состояние здоровья

Гирлянды лучше отключать за 2 часа до сна Фото: Мария Бакланова

В новогодние праздники многие украшают гирляндами не только елочки, но и стены. Офтальмолог Хомяков в своей беседе с RT рассказал как это может повлиять на здоровье человека.

Бытует мнение, что гирлянды синего цвета плохо влияют на зрение. Однако это совсем не так. Интенсивность светового потока гирлянд недостаточно для такого. Даже несколько часов прямого наблюдения за цветными огоньками будет недостаточно для повреждения сетчатки глаза. Однако гирлянды должны быть выключены за два часа до отбоя. Это относится ко всем источникам коротковолнового синего света. В качестве альтернативы можно просто включить цвета другого светового диапазона.

Врач также подчеркнул, что мерцание гирлянды может плохо сказаться на людях со склонностями к эпилептическим припадкам.

«Желательно использовать гирлянды в одном месте, например на елке, и не увешивать ими все стены и потолок. Либо же воздействие такого тотального освещения гирляндами должно не превышать пары часов», – подытожил Хомяков.

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