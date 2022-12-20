«Ростелеком» подключил Черемушки к скоростному интернету

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» построил распределительную сеть в селе Черемушки Удмуртской Республики. Провайдер проложил на территории населенного пункта порядка 3,5 километра оптики по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть), обеспечивающей высокую скорость передачи данных и надежное соединение.

Телеком-инфраструктура построена на улицах Заводской, Лесной, Южной, Зеленой, Луговой и Солнечной. Теперь более 200 семей могут подключить проводной интернет и современные цифровые сервисы провайдера.

Евгений Софронов, директор по работе с массовым сегментом филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Черемушки — небольшое село в 10 километрах от Можги. Здесь активно строятся коттеджи и дачи. В этом году “Ростелеком” получил от местных жителей коллективную заявку на строительство линий связи. Сеть протянули быстро — управились за три недели, теперь в Черемушках к Новому году заработал скоростной интернет».

«Ростелеком» предлагает клиентам пакетный тариф «Технологии выгоды. Лучший старт», который позволяет абонентам пользоваться интернетом, телевидением, онлайн-кинотеатром и мобильной связью с экономией до 60% в зависимости от индивидуальной настройки услуг.

Марина Созонова, жительница села Черемушки:

«Я живу в Черемушках более 10 лет. Все это время в селе не было проводной связи, мы выходили в сеть только со смартфонов. Сейчас наша семья достраивает новый дом, в котором есть интернет от “Ростелекома” и современный видеосервис Wink. Мы с мужем довольны скоростью передачи данных, а ребенку нравится разнообразие детских телеканалов».

Ранее в этом году «Ростелеком» развернул гигабитную сеть в 14 населенных пунктах республики, проложив 15 километров оптики. Количество пользователей GPON в Удмуртии достигло 10 тысяч.

Дополнительная информация — на сайте компании и по номеру 8 800 100 08 00.

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