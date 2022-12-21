Погода в Ижевске на 21 декабря: до -20 °С и без осадков

21 декабря в Ижевске обещают переменную облачность. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха -18…-20 °С. Ветер переменный 0-5 м/с.

Ночью температура воздуха -21 … -23 °С. Обещают осадки в виде небольшого снега..

На дорогах сохранится гололедица!

Хорошего вам дня!

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