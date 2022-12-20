Предприниматели Удмуртии все чаще стали пользоваться безбумажными расчетными листами

Многие жители Удмуртии получают свой расчетный лист заработной платы в бумажном виде. Безусловно, это устаревший и не самый удобный и безопасный способ. Информация на бумажном носителе может потеряется, попасть не в те руки, от чего последствия могут быть не самыми приятными.

Например, некоторые банки предоставляют возможность компаниям из Удмуртии - участникам зарплатных проектов с банком, направлять своим сотрудникам расчетные листки в электронном виде. Полноценно сервис стал доступен клиентам еще с июля текущего года.

В чем основной плюс данного сервиса?

Сотрудник компании получает свой расчетный лист в электронном виде в личный кабинет мобильного приложения. В любой удобный момент он может посмотреть подробную и необходимую ему информацию в разделе «Поступления».

Используя данный сервис, работодатели не только безопасно передают своим сотрудникам расчетные заработные листы, но и экономят ресурсы своих сотрудников и затраты на бумагу.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Сервис Сбера по выдаче электронных расчетных листов в личном кабинете СбербанкОнлайн удобен как работодателю, так и самим сотрудникам. Удобство и простота пользования данным сервисом позволяет сэкономить не только средства и время бухгалтерии компании, но и сохранить конфиденциальность информации о размерах зарплатных выплат для каждого сотрудника.»