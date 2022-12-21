36-летнего мужчину из Удмуртии подозревают в краже деревьев почти на 1 500 000 рублей

Злоумышленник незаконно срубил 181 дерево. Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
Представитель Администрации Кезского района Удмуртии написал заявление в полицию. Он сообщил, что кто-то похитил ели, сосны, березы и осины из лесного массива у деревни Чурино. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
Общий объем украденных деревьев - 316 куб.м
Сотрудникам уголовного розыска удалось найти того, кто это сделал.. Им оказался житель поселка Кез 1986 года рождения. Мужчина похитил деревья почти на 1 500 000 рублей.
Злоумышленник незаконно срубил 181 дерево, а затем на арендованной машине перевез его на свою пилораму.
Возбуждено уголовное дело
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