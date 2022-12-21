Заряженную патроном сигнальную ракетницу попытался пронести в суд мужчина из Удмуртии

Ракетницу замаскировали под маркер Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воткинске мужчина 1962 г.р. попытался пронести в суд заряженную патроном сигнальную ракетницу. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Мужчина пришел в суд для получения документов. Когда он проходил через металлодетектор, оборудование издало сигнал. В кармане куртки у мужчины была замаскированная под маркер ракетница. Он так и не смог объяснить зачем он принес ее в суд.

Выявивший нарушение сотрудник вызвал наряд Росгвардии. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Сейчас он находится в распоряжении сотрудников Росгвардии.

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