За 11 месяцев 2022 года объем кредитования в Удмуртии составил более 140,3 мил. руб.

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Аналитики подсчитали, что с января по ноябрь 2022 года на территории Волго-Вятского банка Сбербанка* было выдано кредитов на сумму более чем 180 млрд рублей, из них 138 млрд клиенты Сбербанка оформили онлайн. Наибольший объем выданных кредитов приходится на Нижегородскую область, Пермский край и Республику Татарстан – 21%, 20% и 20% от общего объема за 11 месяцев соответственно. В Удмуртии общая сумма выдачи составляет более 140 мил. руб., при этом в республике доля кредитов, оформленных онлайн, составляет 77% от общего объема кредитования.

В банке отмечают, что с августа 2022 года ежемесячный объем кредитования сохраняется на уровне выше, чем в феврале, что говорит о нормализации рынка потребительского кредитования. Средний чек кредита по 9 регионам Волго-Вятского банка Сбербанка составляет около 136 тысяч рублей. В Удмуртии этот показатель равен 134. Чаще всего займ оформляют на срок более 5 лет – это 35% от общего числа заключенных договоров за 11 месяцев 2022 года на территории Волго-Вятского банка Сбербанка. Если говорить о половозрастном портрете клиентов, наиболее часто к потребительскому кредитованию прибегает аудитория в возрасте от 35 до 45 лет. В роли заемщика больше чем в половине случаев выступает женщина.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Ноябрь стал наиболее результативным для нашей команды месяцем по объемам потребительского кредитования. Мы с уверенностью можем говорить о восстановлении спроса на услугу и стараемся предлагать нашим клиентам уникальные на рынке потребительского кредитования условия.»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.