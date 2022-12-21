«Ижсталь» дарит новогодние подарки

Фото: ПАО «Ижсталь»

Почти 2000 детей работников завода «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») получили новогодние подарки.

Новогодние гостинцы получили дети в возрасте до 15 лет, родители которых трудятся на «Ижстали». Каждый набор состоит из килограмма различных сладостей, развивающего набора для творчества и настольной игры-бродилки «Играем всей семьей», с помощью которой можно познакомиться со всеми направлениями деятельности Группы «Мечел»: от добычи угля до производства металла.

В этом году 175 детей из многодетных ижсталевских семей побывают в Музыкальном театре юного зрителя на новогоднем представлении «Волк, коза плюс все, все, все» (0+), основанного на популярном мюзикле «Мама».