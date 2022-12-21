Нескучная зима: скидки на катке и кофе для абонентов Tele2

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, дополнил программу лояльности «Больше» предложениями для насыщенной и запоминающейся зимы. Абоненты компании получат второй кофе в подарок, скидку 50% на входной билет и прокат коньков на стадионе «Динамо», а также «Бургер-пиццу» в подарок.

В декабре «Больше» особенно порадует любителей активного отдыха. Все абоненты Tele2 могут получить скидку 50% на прокат коньков и входной билет на каток «Динамо»¹. Промокод программы лояльности необходимо показать кассиру перед покупкой билета и оплаты проката. Каждый день до 22 января можно получить новые код и кататься в свое удовольствие.

Этой зимой «Больше» приготовила сюрприз кофеманам. Абоненты Tele2 получат второй кофе в подарок в сети кафе «Мама Пицца»². Специальное предложение актуально весь декабрь и январь, активировать по одному коду и наслаждаться вторым латте, капучино или американо можно каждый день.

В «Додо Пицце» абонентов Tele2 при заказе от 1299 рублей угостят «Бургер-пиццей»³. Код программы лояльности важно ввести при оформлении заказа на сайте или в приложении.

Программа лояльности предоставляет абонентам Tele2 скидки и привилегии от крупных федеральных сетей, маркетплейсов и порталов. Сейчас она включает более 100 акций, спецпредложений и кэшбеков на товары и услуги. Найти подходящие можно в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2».

Реклама. АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями».

¹Акция действительна: с 19.12.2022 до 22.01.2023 (включительно) на территории г. Ижевска.

²Акция действительна: с 01.12.2022 до 31.01.2023 (включительно) на территории г. Ижевска.

³Акция действует, пока товар есть в наличии.