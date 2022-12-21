День беременных предложили официально учредить в России

Обращение отправили на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Фото: Диля Ахмадишина

В России предложили учредить День беременных. Как сообщает RT, автором идеи стала уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Женщина уверена, что такое решение может повлиять на низкий уровень рождаемости в стране. Она предложила установить праздник 7 апреля и 7 октября. Таким образом беременность на любом сроке попадает на эти даты.

Такой праздник станет одной из мер для преодоления демографического кризиса в России. Волынец отправила письмо на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной с просьбой поддержать инициативу.

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