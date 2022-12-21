В Ижевске определили места запуска салютов и фейерверков на Новый год

Запускать салюты можно в каждом районе города. Фото: К. Тронин

В Ижевске определены места для использования пиротехники во время новогодних праздников. Об этом сообщает в пресс-службе администрации города.

Площадки появятся в каждом районе города:

- в Ленинском районе - ул. Клубная, 68, корпус 4 (между ул. К. Герда и Клубной, с восточной стороны);

- в Октябрьском районе - набережная Ижевского пруда, нижняя часть эспланады;

- в Первомайском районе - площадка по направлению 200 метров на север от остановки общественного транспорта «Ул. И. Закирова» по направлению в центр;

- в Устиновском районе - площадка в 50 метрах на восток от церкви «Филадельфия» (ул. Труда, 19);

- в Индустриальном районе - парк «Березовая роща».

Специальные места для запуска фейерверков нужны для обеспечения пожарной безопасности. Администрация также напоминает использовать пиротехнику только по назначению и по инструкции.

Напоминаем, что в этом году в Ижевске решили отказаться от традиционных фейерверков на Центральной площади в новогоднюю ночь. Ранее «Комсомолка» писала о развлекательной программе, которую власти подготовили для гостей и жителей столицы Удмуртии.

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