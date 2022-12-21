Директора бюджетного учреждения в Ижевске задержали за подозрение на получение взятки на 350 тысяч рублей

Мужчина за деньги помогал с заключением контрактов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ижевске задержали 57-летнего директора бюджетного учреждения по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.
С 2020 по 2022 г.г. мужчина помог руководителю коммерческой организации, занимающейся поставкой автомобильных деталей и запчастей, с заключением контрактов. За это он получал деньги. В целом сумма взятки составила более 350 000 рублей.
20 декабря в результате проведенных следователями СК России и сотрудниками УФСБ России по Удмуртии следственных и оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность обвиняемого пресечена.
Сейчас следователи готовят материалы для обращения в суд.
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