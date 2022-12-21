Мужчина ударил кирпичом по голове таксиста и попытался угнать его машину в Ижевске

Мужчине грозит до 12 лет в колонии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ижевске задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, он напал на таксиста.

В конце ноября на Клубной улице молодой человек подошел к машине такси, открыл дверь и ударил водителя кирпичом по голове. После этого он вытащил мужчину на улицу и попытался угнать автомобиль. Но водитель оказал сопротивление и в результате горе-похититель убежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас молодой человек находится в изоляторе. Ему грозит до 12 лет в колонии.

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