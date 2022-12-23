Запись к врачу: какие способы реально работают

Фото: МС Капитал

Наши страховые представители протестировали все возможные в Ижевске способы для записи к врачу.

Делимся с Вами нашими наблюдениями:

Записаться на прием можно по Единому номеру «122» и по телефону горячей линии Минздрава Удмуртии 8 800 100 24 47.

Режим работы Единого республиканского колл-центра «122»:

будние дни - с 8.00 до 19.00; суббота – с 8.00 до 14.00.

Режим работы горячей линии Минздрава Удмуртии 8 800 100 24 47:

будние дни - с 8.00 до 19.00; суббота, воскресенье – с 8.00 до 16.00.

Запись через регистратуру медицинской организации.

Тут хотелось бы отметить, что, следуя автоинформатору в тональном режиме, вас переведут на специалистов, которые принимаю звонки по единому номеру телефону «122», поэтому если вы хотите связаться именно с регистратурой просто дождитесь ответа, не следуя инструкции автоинформатора.

Запись через портал Госуслуги:

Можно записать себя, ребенка, любого другого человека. Для этого нужно знать ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС. Записаться возможно только в поликлинику по месту прикрепления.

На данный момент в связи с доработкой программы, часто ведутся технические работы.

Запись через новый сервис portal18.is-mis.ru

Записать можно себя или другого человека через добавление его в картотеку в медицинскую организацию не зависимо от прикрепления. При отсутствии номерков – оставить запись в листе ожидания. Можно установить напоминание о записи на прием, но тут есть нюанс. Уведомление придет на электронную почту человека, который зарегистрирован в программе. Попадаются номерки к специалистам, которые находятся на листе нетрудоспособности. Поэтому рекомендуем связаться с регистратурой и убедится, что запись прошла успешно.

Обращаем Ваше внимание, что для работы на данном портале необходима регистрация.

Мы очень надеемся, что в ближайшее время все программы начнут работать в штатном режиме, необходимо набраться терпения и немного подождать.