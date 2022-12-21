9 автомобилей столкнулись на трассе в Удмуртии

О причине столкновения неизвестно. Фото: ПСЧ-37

21 декабря в 13:50 на 142 км трассы М-7 произошло массовое ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

Недалеко от села Пугачево столкнулись 9 автомобилей. В том числе несколько грузовиков.

При этом отметим, что по данным 1 отдела УГИБДД по МВД Удмуртии, пострадало 4 автомобиля. А именно: Ваз 2114, Газель, эвакуатор Газ и Камаз. После этого ГАЗ съехал в кювет.

В результате ДТП пострадал водитель эвакуатора. О причине дорожной аварии неизвестно.

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