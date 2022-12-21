Гороскоп на день: 22 декабря Тельцам потребуется уединение, а Козерогам – совет опытного человека

Любое будущее можно изменить Фото: Архив КП

Ижевский астролог составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

ОВЕН

Вам не хватает впечатлений? Этот день вам точно их обеспечит! Есть вероятность, что вы узнаете много нового о тех людях, которых вы, вроде бы, знали хорошо. Но не пытайтесь спекулировать полученной информацией.

ТЕЛЕЦ

Вам захочется уединения и спокойствия. Последние дни были слишком активными, и у вас образовался переизбыток общения. Найдите себе какое-то умиротворяющее занятие и сосредоточьтесь на нем.

БЛИЗНЕЦЫ

У вас появятся новые силы и новые идеи. Возможно, какой-то увиденный пример или какая-то ситуация вас вдохновят. Но старайтесь не предпринимать поспешных действий и решений. Силы нужно расходовать с умом.

РАК

Сегодня вам предстоит переделать гору дел, причем все они будут разным по уровню сложности и потребуют принципиально разного подхода. Вы все успеете, только не хватайтесь за все сразу. И перепроверяйте результат.

ЛЕВ

Вам предстоит избавиться от чего-то лишнего, ненужного. Это касается не только мусора и старых вещей. Возможно, вы наконец-то выплатите кредит или закроете какой-то долг. В любом случае, отдавать и расставаться сегодня нужно с легким сердцем.

ДЕВА

Уделите внимание себе и как следует выспитесь. Ваши ресурсы почти исчерпаны, вы начинаете делать ошибки. Возможно, вам пора задуматься о смене рода деятельности или сходить в отпуск.

ВЕСЫ

Старайтесь сегодня не ввязываться в чужие распри – окажетесь крайними. Если иного выхода нет, то старайтесь сохранять нейтралитет и разрешить конфликт с наименьшими жертвами. Вам потребуется вся ваша рассудительность.

СКОРПИОН

Вы стремитесь к созданию уюта и гармонии вокруг себя, и это хорошо до тех пор, пока вы не начинаете насильно вносить гармонию в чью-то постороннюю жизнь. Занимайтесь своими проблемами. Если кому-то потребуется ваш совет, к вам обратятся.

СТРЕЛЕЦ

Вы осознаете перед собой новые перспективы. А потом осознаете, каких затрат требует достижение этих перспектив. Но просто так нам в жизни ничто не дается, так что, возможно, стоит рискнуть.

КОЗЕРОГ

Вам будет тяжело заставить себя что-либо делать. Возможно, виновата усталость, либо вам просто наскучило то, чем вы занимаетесь. Посоветуйтесь с опытными людьми, которым доверяете, проговорите проблему вслух.

ВОДОЛЕЙ

Вам придется преодолевать какие-то преграды, но вы справитесь. Самое главное, что у вас хватит на это здоровья и выдержки. И все же без необходимости старайтесь не перенапрягаться. Не ищите себе дополнительных испытаний.

РЫБЫ

Вас ждет некий физический труд. Также вероятны спортивные нагрузки. Контекст зависит от вашего рода деятельности и увлечений. В любом случае, вам будет полезно размяться и проветрить голову.

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