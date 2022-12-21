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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 13:14

16-летнюю студентку колледжа задержали за хранение наркотиков в Воткинске

Она нашла наркотики в лесу Ижевска
Софья Кель
У девушки было несколько свертков с наркотиками

У девушки было несколько свертков с наркотиками

Фото: Архив КП

В Воткинске задержали 16-летнюю девушку по подозрению за хранение наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Студентку задержали на улице Королева. В ее кармане обнаружили сверток с синтетическими наркотиками массой 0,31 гр. Еще несколько других свертков полицейские нашли дома у девушки. Она рассказала, что забрала их из закладок в лесу Ижевска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотиков». Девушке грозит до 3 лет лишения свободы.

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