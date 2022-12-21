Бухгалтера из Можги осудили за кражу более 250 тысяч рублей

Женщину приговорили 1 году условного лишения свободы Фото: Мария Бакланова

В Можге за подделку платежных поручений осудили 35-летнюю бухгалтер управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ее судили по статье «Изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств».

Женщина работала бухгалтером управляющей организации. Она подделывала документацию и переводила деньги на свои счета. Таким образом она украла более 250 тысяч рублей.

Женщину приговорили к 1 году условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Женщина из Можги обманом получила госсертификат на покупку жилья на 2 млн рублей

«Кресла будем менять»: театр юного зрителя открылся в Ижевске

На 12% подорожали новогодние салаты в Удмуртии