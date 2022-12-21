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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 13:39

Бухгалтера из Можги осудили за кражу более 250 тысяч рублей

Она подделывала документацию
Софья Кель
Женщину приговорили 1 году условного лишения свободы

Женщину приговорили 1 году условного лишения свободы

Фото: Мария Бакланова

В Можге за подделку платежных поручений осудили 35-летнюю бухгалтер управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ее судили по статье «Изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств».

Женщина работала бухгалтером управляющей организации. Она подделывала документацию и переводила деньги на свои счета. Таким образом она украла более 250 тысяч рублей.

Женщину приговорили к 1 году условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

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