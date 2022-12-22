122 ребенка с диабетом I типа из Удмуртии получили системы непрерывного мониторинга глюкозы

Устройства помогают родителям следить за состоянием ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По распоряжению главы Удмуртии на обеспечение детей с диабетом I типа системами непрерывного мониторинга глюкозы из бюджета республики выделили 14,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Устройствами, при помощи специального датчика позволяющими круглосуточно отслеживать уровень сахара в крови и передающими данные на смартфон, обеспечены 122 детей.

«На выделенные средства мы закупили расходные материалы (сменные датчики) для систем мониторинга для 122 детей на год. Это те дети, которые наиболее остро нуждались в постоянном мониторинге по решению врачебной комиссии. В 2023 году в бюджете Удмуртии на эти цели заложено 49 млн рублей, что позволит нам обеспечить всех нуждающихся детей c инсулинозависимым диабетом», – объясняет Наталья Соколова, заместитель министра здравоохранения региона.

Детям сложно контролировать свое питание самостоятельно. Система непрерывного мониторинга глюкозы упрощает для родителей наблюдение за состоянием ребенка, так как через телефон они могут отслеживать уровень сахара в его крови, даже когда ребенок находится в школе или детском садике.

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