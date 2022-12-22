Общественники обсудили проект реконструкции дороги Ижевск-Аэропорт

Проект отправят на Госэкспертизу в 2023 году. Фото: глава и правительство Удмуртии

В КУ Удмуртии «Управтодор» общественники обсудили проект предстоящего ремонта дороги Ижевск-Аэропорт. Об этом сообщается в пресс-служба главы и правительства республики.

Собственник объекта представил схему реконструкции на обсуждение. Планируется расширить проезжую часть дороги от поселка Октябрьский до перекрестка дорог на Аэропорт. Также предполагается строительство развязки с круговым движением на перекрестке Завьялово-Аэропорт. Старый мост через реку Позимь полностью разберут и построят новый. А еще появится эстакада через железную дорогу. На эстакаде будет несколько развязок по типу «труба» с устройством съездов на прилегающие территории. В том числе поселки Октябрьский и Первомайский, деревни Позимь и Кабаниха, гаражные кооперативы «Позимь» и «Восход» и СНТ «Заря». По всей дороге установятся ограждения для разделения потоков движения и фонари.

И.о. начальника КУ «Управтодор» Роман Агафонов также сообщил, что в проекте собираются учесть еще и застройку поселка Октябрьский. В будущем здесь появится новый микрорайон поэтому проектировщики хотят сделать остановки общественного транспорта и пешеходные переходы.

«В районе Кабанихи запланирован наземный пешеходный переход вызывного типа с организацией остановок общественного транспорта. А вот частному транспорту для остановки вдоль дороги места не будет. Мы знаем, что там есть родник, куда многие приезжают за водой. В новых реалиях будет возможен единственный вариант – заезд на саму территорию родника. Для этого в будущем будет организован заезд и выезд на дорогу через развязку. Если мы хотим иметь современную трассу, то следует принимать к сведению и исполнению все современные требования», – сказал Агафонов.

Проект отправят на Госэкспертизу в 2023 году. Готовую работу представят в Минтрансе России для обеспечения финансированием. По предварительной оценке, стоимость реализации всех планов составит 1,5 млрд рублей. Реконструкция дороги запланирована на 2024-2025 годы.

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