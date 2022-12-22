Два человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Областная – Кирпичная в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

21 декабря, примерно в 19:30 на перекрестке улиц Областная – Кирпичная в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД Удмуртии.

26-летний водитель ВАЗ-2110 при повороте налево врезался в Опель Астру.

В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и пассажир Опеля – 29-летняя девушка.

Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД

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