Два человека пострадали в ДТП на перекрестке улиц Областная – Кирпичная в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД
21 декабря, примерно в 19:30 на перекрестке улиц Областная – Кирпичная в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД Удмуртии.
26-летний водитель ВАЗ-2110 при повороте налево врезался в Опель Астру.
В результате ДТП травмы получили водитель ВАЗа и пассажир Опеля – 29-летняя девушка.
Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД
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