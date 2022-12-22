Три мужчины обрезали интернет-кабеля в жилых домах Ижевска на сумму более 1 млн рублей

Мужчины взламывали чердаки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске по подозрению на кражу интернет-кабеля задержали 3 местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Один из мужчин раньше работал в организации по установке интернет-кабеля, поэтому он знал особенности этой системы. Он и два его товарища надевали спецодежду и проникали в подъезды жилых домов. Там они взламывали чердаки и срезали интернет-кабеля. Чтобы не вызвать подозрения у жильцов, они обрезали кабель только в тех местах, где интернет не был проведен в квартиру. После этого они сдавали медную проволоку в пункт приема металла. Там их и задержали. Следователи установили причастность мужчин к 70 кражам. Они воровали с июня 2021 г. по февраль 2022 г. в Ижевске, Воткинске и Завьяловском районе. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей.

Уголовное дело по статье «Кража» направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчинам грозит до 5 лет в колонии.

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