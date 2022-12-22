Как поздравить внуков с Новым Годом, советы пенсионеров из Удмуртии

В преддверии новогодних праздников, наверно один из самых важных вопросов, это выбор подарков для родных и близких. Как известно, больше всего подарков ждут дети, для них Новый год особенный праздник, наполненный волшебством и приятными впечатлениями. А для старшего поколения порадовать своих внуков особенно приятно и ценно.

Когда внуки живут неподалеку, то поздравить их намного проще, придя в гости. Но что делать, если внуки выросли и уехали учиться в другой город. Свою историю рассказывает пенсионерка из Удмуртии, Светлана Петровна: «Мои внуки выросли и оба уехали учится в другой город. Приезжают в Ижевск они редко, но поздравлять мне их все равно хочется. Помогла мне моя дочь. Я уже давно получаю пенсию на карту Сбербанка, и оплачиваю коммуналку, а недавно дочь научила меня переводить деньги онлайн, и теперь я не переживаю как поздравить внуков с Новым годом, или просто помочь им, сделав перевод.»