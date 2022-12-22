Амнистию по штрафам за разметку и неправильную парковку предложили объявить в Госдуме России

Амнистия будет временной Фото: Амир Закиров

Владельцев машин предложили освободить от штрафов в период сильных снегопадов. Как сообщает RT, идея принадлежит депутату Госдумы Василию Власову.

Амнистию хотят объявить по штрафам на разметку и парковку. Депутат отметил, что из-за осадков у многих водителей появились большие проблемы с этим.

«Прошу Вас оценить целесообразность объявления «зимней амнистии», предусматривающей освобождение от штрафов, наложенных за несоблюдение требований дорожной разметки и правил парковки в период аномальных погодных условий», – сказал депутат.

Свое обращение он отправил на имя главы ГИБДД МВД России Михаила Черникова.

Отметим, что аномальные снегопады идут во всех регионах страны, в том числе и в Удмуртии. Сильные осадки вновь вернутся в регион под конец этой недели. Правда не совсем понятно дождь это будет или все же снег.

Напомним также, что ранее «Комсомолка» писала о том, как Удмуртия справлялась с первыми сильными снегопадами в последнюю пятилетку.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ремонт в школе №88 в Ижевске закончится в феврале

Какие улицы Ижевска расчистят от снега с 22 по 23 декабря

Новогодний стол в Ижевске: 2000 рублей на продукты для праздника