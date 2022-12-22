Мужчина избил доской пенсионера и заставил его написать расписку о выдуманном долге в Удмуртии

Мужчина выдумал долг на 55 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

В Удмуртской деревне Хохряки за вымогательство денег задержали 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

В гости к 63-летнему пенсионеру пришел знакомый. Мужчины выпили. После этого гость схватился за доску и избил хозяина квартиры. Мужчина также заставил его написать расписку о долге на 55 тысяч рублей. Естественно, никаких денег пенсионер не занимал. В течение нескольких последующих дней злоумышленник требовал вернуть ему якобы одолженные деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия». Мужчине грозит до 7 лет в колонии.

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