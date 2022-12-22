Специальный автомобиль будет фиксировать нарушения на платных парковках в Ижевске

Устройства, установленные на авто, смогут фиксировать нарушения в оплате парковки и ряда пунктов ПДД. Фото: читатель «Комсомолки»

По улицам столицы Удмуртии начал ходить необычный зеленый автомобиль со световыми сигналами. Появление такого транспорта вызвало многие вопросы у горожан.

Администрация Ижевска рассказала корреспонденту «Комсомолки», что этот автомобиль будет курсировать по улицам города и фиксировать нарушения на платных парковках. Установленные на машине устройства зарегистрируют как нарушения в части оплаты, так и в ПДД.

Оплатить парковку можно будет несколькими способами: смс, мобильное приложение и специальный портал, который станет доступным для пользователей в первой половине следующего года.

Напомним, что в 2023 году появится 15 локаций платных парковок на 230 мест. Ранее мы уже писали об одной из них на Красноармейской улице между пересечением с улицами Ломоносова и Коммунаров.

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