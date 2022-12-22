Гороскоп на день: 23 декабря Близнецы купаются во внимании, а Раки – в проблемах

Звезды знаю о вашем завтра уже сегодня
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска рассказал, что готовит пятница для представителей различных знаков зодиака.
ОВЕН
Сегодня все в вашей жизни зависит от отношений в семье. Если в ней все хорошо, то и в других сферах вы будете чувствовать себя уверенно.
ТЕЛЕЦ
Тельцов ждет спонтанная поездка по региону. Дорога окажется выматывающей, но вы почувствуете удовлетворение.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваша персона вызывает интерес у окружающих. Вам гарантировано внимание, и, возможно, легкий флирт.
РАК
Стоит быть осторожнее: на вас сегодня свалятся проблемы во всех областях, в которых только возможно, и даже там, где вы этого не ожидаете.
ЛЕВ
К вам могут обратиться за помощью. Это может быть и близкий человек, и кто-то, с кем вы практически не общаетесь. Со своей миссией вы справитесь удачно.
ДЕВА
Дев ожидает напряженная работа. И как следствие, все сопутствующие факторы: нехватка сил и времени, упадок энергии, плохое самочувствие.
ВЕСЫ
У Весов сегодня небывалый всплеск энергии – вам захочется сделать все и сразу. И вы даже все успеете.
СКОРПИОН
Важный день для решения вопросов в личной жизни. Вас ждет разбор полетов, но зато больше не будет неопределенности.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждут домашние хлопоты: уборка, готовка. Зато таким образом после ударного труда вы разгрузите свои выходные.
КОЗЕРОГ
День, когда козероги займутся самовыражением во всем: в работе, личной жизни и даже внешности. Экспериментируйте, и все получится.
ВОДОЛЕЙ
Хороший день, когда все будет получаться, делаться вовремя и в отношениях с окружающими все прекрасно. В первой половине дня придет порыв вдохновения. Наслаждайтесь.
РЫБЫ
Рыбы откроют себя малознакомым людям, и это хорошо скажется на общении. Хватит скрытничать, проявите себя во всей красе.
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