Гороскоп на день: 23 декабря Близнецы купаются во внимании, а Раки – в проблемах

Звезды знаю о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что готовит пятница для представителей различных знаков зодиака.

ОВЕН

Сегодня все в вашей жизни зависит от отношений в семье. Если в ней все хорошо, то и в других сферах вы будете чувствовать себя уверенно.

ТЕЛЕЦ

Тельцов ждет спонтанная поездка по региону. Дорога окажется выматывающей, но вы почувствуете удовлетворение.

БЛИЗНЕЦЫ

Ваша персона вызывает интерес у окружающих. Вам гарантировано внимание, и, возможно, легкий флирт.

РАК

Стоит быть осторожнее: на вас сегодня свалятся проблемы во всех областях, в которых только возможно, и даже там, где вы этого не ожидаете.

ЛЕВ

К вам могут обратиться за помощью. Это может быть и близкий человек, и кто-то, с кем вы практически не общаетесь. Со своей миссией вы справитесь удачно.

ДЕВА

Дев ожидает напряженная работа. И как следствие, все сопутствующие факторы: нехватка сил и времени, упадок энергии, плохое самочувствие.

ВЕСЫ

У Весов сегодня небывалый всплеск энергии – вам захочется сделать все и сразу. И вы даже все успеете.

СКОРПИОН

Важный день для решения вопросов в личной жизни. Вас ждет разбор полетов, но зато больше не будет неопределенности.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ждут домашние хлопоты: уборка, готовка. Зато таким образом после ударного труда вы разгрузите свои выходные.

КОЗЕРОГ

День, когда козероги займутся самовыражением во всем: в работе, личной жизни и даже внешности. Экспериментируйте, и все получится.

ВОДОЛЕЙ

Хороший день, когда все будет получаться, делаться вовремя и в отношениях с окружающими все прекрасно. В первой половине дня придет порыв вдохновения. Наслаждайтесь.

РЫБЫ

Рыбы откроют себя малознакомым людям, и это хорошо скажется на общении. Хватит скрытничать, проявите себя во всей красе.

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