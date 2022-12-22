Девушке из Ижевска сохранили условный срок за хулиганства во время несанкционированного митинга

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

22 декабря Верховный Суд республики рассмотрел апелляционную жалобу на приговор 22-летней жительницы Ижевска. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии, она которая обвинялась в грубом нарушении общественного порядка.

Напоминаем, что 10 октября А.В. Понькину осудили за «неуважение к обществу, совершенном по мотиву политической вражды». 23 января 2021 года девушка принимала участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального. Тогда она вывела более 2 000 жителей на проезжую часть Пушкинской улицы. Таким образом митингующие заблокировали проезд. Также осужденная призывала толпу выкрикивать лозунги, содержащие негативную оценку деятельности президента страны. В начале колонны ижевчане развернули транспарант «Россия без Путина, Россия для рабочих». После этого они двинулись по проезжим частям центральных улиц Ижевска. А именно: по Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской. Затем митингующие дошли до Администрации города и вернулись на Центральную площадь.

Из-за толпы произошли задержки общественного транспорта. МУП «ИжГЭТ» получило материальный ущерб в размере 4 367 рублей.

В октябре девушку приговорили к 2 годам колонии условно с испытательным сроком 2 года. Защитник осужденной не согласился с данным решением и подал апелляцию. В ее основании он ссылался на незаконность и необоснованность постановленного приговора. Суд апелляционной инстанции проверил материалы дела и оставил приговор в отношении Понькиной А.В. без изменений.

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