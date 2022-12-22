Легковушка столкнулась с ГАЗелью на трассе в Удмуртии

Пострадавших нет. Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте

22 декабря примерно в 8 утра на 143 км трассы М-7 произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

Недалеко от села Пугачево столкнулись Ларгус и ГАЗель. В результате ДТП никто не пострадал.

Причины устанавливаются.

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