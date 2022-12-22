Зарплатная карта - первый шаг начать экономить

Многие из нас задумываются, как можно сэкономить. Вопрос и правда, всегда актуальный и важный. Один из способов - это перевод своей заработной платы на карту Сбера.

Сотрудники, получающие зарплату на карту банка, имеют привлекательные условия по кредитам, ипотеке и вкладам. У банка обширная сеть устройств самообслуживания, что значительно упрощает процедуру снятия наличных денежных средств. Кроме того, совершить большинство банковских операций можно круглосуточно с помощью удобного приложения. Более того, банк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя.

Любой житель Удмуртии может сделать свою дебетовую карту зарплатной и получать привилегии. Для этого нужно проделать несколько простых шагов:

Шаг 1. Зайдите в приложение, выберите карту и нажмите «Настройки».

Шаг 2. Выберите «Сделать зарплатной» в выпадающем списке.

Шаг 3. Нажмите «Подтвердить», когда появится уведомление о готовности заявления.

Шаг 4. Нажмите «Открыть заявление».

Шаг 5. Распечатайте, подпишите и передайте его бухгалтеру или руководителю. Карта станет зарплатной после первой выплаты.