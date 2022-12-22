В Ижевске появилась 20-ти метровая елка

Новая елочка создает жителям новогоднее настроение Фото: Мария Бакланова

20-ти метровая - пушистая красавица-елка - будет радовать горожан на площадке у торгового центра «Радуга» на ул. Ленина. Администрация города Ижевска совместно со Сбером, сделали подарок для самого крупного района города - Устиновского. Место выбрано не случайно, на площади у торгового центра жители района проводят много времени. Теперь площадку украшает елка и создает новогоднее настроение. Ёлка украшена световой гирляндой, а на ветвях ее разместились 1400 новогодних шаров - красных, серебряных и золотых.

«Новый год, один из самых любимый праздников у детей и взрослых. Каждый год мы все с нетерпением ждем новогоднего чуда: подарков, счастливых перемен в жизни и празднования. Мы все наряжаем елки у себя дома, создавая праздничную атмосферу. Сбербанк приближает наступление праздника, украшая свои офисы новогодней атрибутикой с середины ноября. И уже второй год подряд, совместно с Администрацией города, мы с большим удовольствием вносим свой вклад в создание предновогодней атмосферы в масштабах города, устанавливая большую праздничную ель, чтобы радовать жителей и гостей горда Ижевска», - отметила исполняющая обязанности Удмуртским отделением Сбербанка Юлия Базилюк.