Новый год в новой квартире!

Фото: АН Этажи

В Ижевске сейчас около 80 жилых комплексов. Изучить их и остановиться на одном — непосильная задача. Особенно когда дома не достроены или проект вообще на стадии котлована. Компания «Этажи» придумала, как облегчить жизнь покупателям: мы запускаем бесплатные экскурсии по новостройкам города.

В программе — посещение 3-4 ЖК в конкретном районе. Вы побываете на стройплощадке, сможете сами увидеть качество строительства, посетить демо-квартиру, задать вопросы представителю застройщика.

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле сотрудника компании. В пути эксперт «Этажей» рассказывает об особенностях района, жилого комплекса, честно делится всеми преимуществами и недостатками проекта, а также рассказывает о самых выгодных ипотечных программах: например, на рынке есть программы от 0,1% до 27.12.2022

Стоимость квартир начинается от 1880 тыс. руб.

Записывайтесь на сайте : https://lp.etagi.net/izhevskk?utm_medium=banner . Экскурсии отправляются индивидуально, дату мы с вами согласуем заранее. Отъезжаем от офиса «Этажей» в Ижевске: ул. Кирова д. 142 ТОЦ «Алые Паруса»

Новогодние каникулы это время, чтобы выбрать новую квартиру для новой жизни!

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ИП Лемец Н.Н