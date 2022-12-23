Погода в Ижевске на день: 0 градусов и мокрый снег

Сегодня пешеходам придется туго из-за гололедицы Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 23 декабря. До Нового года осталось совсем немного. Вот только погода отнюдь не новогодняя.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит 0…-2 градуса. Ожидается небольшой, местами мокрый снег. Сохраняется гололедица.

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