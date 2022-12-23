Зарплату 30 тысяч рублей не выплачивали сотруднику в Ижевске, работающему вахтовым методом

Сотруднику в Ижевске выплатили зарплату ниже МРОТ Фото: Ульяна Колмогорова

В Ижевске потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы выплатить зарплату работнику. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудник работал в фирме, которая занимается услугами предоставления персонала. Он работал вахтой. По итогу ему выплатили зарплату ниже МРОТ.

Было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Прокурор вынес представление работодателю. После этого сотрудник получил свою зарплату – 30 тысяч рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

5 млн рублей взыщут с бывшего министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба за взятку

Дополнительные поезда пустят из Ижевска в Новогодние праздники

Удмуртия находится в тройке регионов-лидеров по снижению смертности