99,3% школьников Удмуртии справились с итоговым сочинением

Тема «Можно ли прожить без мечты?» стала самой популярной Фото: Михаил ФРОЛОВ

По результатам итогового сочинения стало известно, что с ним справились 99,3% удмуртских школьников. Об этом сообщает министерство образования и науки республики.

Сочинение писали 5 666 учеников. 45% школьников выбрали тему «Можно ли прожить без мечты?». И еще 24% написали на тему «Какова судьба гордого человека в обществе?». Другими, менее популярными темами стали: «Как Вы понимаете утверждение А.Н. Радищева: «Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом»?», «Согласны ли Вы с утверждением: человек, любящий читать, никогда не будет одинок?», «В какую историческую эпоху Вы хотели бы жить и почему?» и «Почему время называют лучшим лекарем?».

Школьники, которые не сдали или не смогли прийти на экзамен, смогут написать сочинение в следующем году 1 февраля и 3 мая.

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