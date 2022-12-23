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НовостиНаука23 декабря 2022 5:24

99,3% школьников Удмуртии справились с итоговым сочинением

Есть дополнительные сроки для тех, кто не смог получить зачет
Софья Кель
Тема «Можно ли прожить без мечты?» стала самой популярной

Тема «Можно ли прожить без мечты?» стала самой популярной

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По результатам итогового сочинения стало известно, что с ним справились 99,3% удмуртских школьников. Об этом сообщает министерство образования и науки республики.

Сочинение писали 5 666 учеников. 45% школьников выбрали тему «Можно ли прожить без мечты?». И еще 24% написали на тему «Какова судьба гордого человека в обществе?». Другими, менее популярными темами стали: «Как Вы понимаете утверждение А.Н. Радищева: «Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в другом»?», «Согласны ли Вы с утверждением: человек, любящий читать, никогда не будет одинок?», «В какую историческую эпоху Вы хотели бы жить и почему?» и «Почему время называют лучшим лекарем?».

Школьники, которые не сдали или не смогли прийти на экзамен, смогут написать сочинение в следующем году 1 февраля и 3 мая.

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